據業內消息人士透露，韓國三星電子（SamSung）預計將在美國政府提出的11月 8日截止日期前，向美方提交有關其晶片業務的機密資訊。一位不願透露姓名的三星高層表示：「似乎別無選擇，只能遵守要求。」

集微網3日援引韓國先驅報報導指出，今年9月下旬，美國政府以「穩定晶片供應鏈」為名義，美國商務部要求包括台積電、三星等全球主要晶片巨頭和汽車製造商在45天內「自願」共用商業資訊，以應對全球晶片危機。此前美國總統拜登發布行政命令以確保和加強美國關鍵產品的供應鏈。

報導稱，美國政府的資訊披露要求立即引發了晶片製造商的擔憂，因為這包含了晶片庫存、技術製程以及定價、客戶、銷售記錄等敏感商業機密。雖然美國政府表示資訊共用是自願性的，但韓國公司面臨著按要求提交資訊的壓力。

對此，三星設備解決方案部門副董事長兼CEO Kim Ki-nam 在上周的韓國電子展（KES）上表示，該公司正在「冷靜地」準備對這一要求的答覆。而美商務部發言人稍早已經表示，包括英特爾（Intel）、英飛凌（Infineon）、通用汽車（General Motors）、SK海力士（SK Hynix）在內的公司都表示，相當樂意提供他們的數據，「美國政府非常感謝他們的努力，同時也鼓勵其他企業效仿」。

先前美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）曾警告稱，如果企業不回應這一請求，那麼美方的工具箱裡還有其他工具，要求業者向美國政府提供資料，「我希望我們不會到達這地步，但如果有必要，我們會這麼做。」

另一方面，韓國半導體業界人士則提出警告，三星和SK海力士等韓廠若交出半導體商業機密，相當於把最大客戶中國的訊息洩露給美國政府，之後中方會採取什麼措施，就需要特別關注。

資料顯示，中國已成為韓國半導體的最大市場，2020年占韓國半導體對外出口額的40％。韓國對外經濟研究院報告顯示，韓國半導體企業有可能越來越被強制在中美之間「選邊站」，美方有可能直接施壓韓國企業降低對中國市場的依存度。