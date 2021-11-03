知名YouTuber理科太太今（3日）爆出與台裔美籍老公「理科先生」John的5年婚姻亮紅燈，兩人最後走向離婚訴訟程序，對此，理科太太稍早則在IG限時動態發聲，她僅以「我正用盡全力經歷的人生」，回應婚變，不過身為人母的理科太太，心繫4歲兒子「他還小，外面的世界，大人來承受就好」。

理科太太正與台裔美籍老公「理科先生」John正在走離婚訴訟程序，面對婚姻亮紅燈，理科太太稍早則在IG限時動態首發聲：「大家的關心都收到了，別人口中茶餘飯後的，是我正用盡全力經歷的人生」，理科太太表示，她不想占用媒體資源，呼籲大家關注更重要的新聞。

理科太太IG限時動態全文。（圖／取材自理科太太Instagram）

理科太太也感性寫下：「我愛你們，謝謝你們一直愛我，這些愛一定能織起像厚厚的大氣層一樣，一起保護我的孩子」，心繫4歲兒子的她沉重寫下：「他還小，外面的世界，大人來承受就好」，不希望婚變影響到孩子的生活。

針對離婚傳聞，理科太太經紀人則表示：「我跟Evelyn主要合作理科頻道跟好好生醫，平常不太不太聊他們夫妻細私事」，並透露理科太太這1年來全心投入工作，拍完片就去接兒子，生活空檔也都留給小孩，直言：「我很欽佩她也蠻心疼她」，經紀人也提到，理科太太這陣子心情很平靜，自己也沒有問細節，官司都照程序進行中，最後，經紀人強調，小朋友剛開始唸書，希望大家能了解他們為小朋友著想，想低調處裡家務事。