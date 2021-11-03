美國貿易代表戴琪今天表示，她支持研修美國貿易法，以打擊規避美國反傾銷、反補貼課稅的作為，中國在東南亞等地補貼的鋼鐵投資也應納入規範。

路透社報導，戴琪（Katherine Tai）與歐洲聯盟達成新金屬貿易配額協議，結束雙邊長期的關稅戰後，在華府與美國鋼鐵業者發表上述談話，獲得與會業界高層的起立鼓掌。

戴琪表示：「我們需要有更多的工具，符合目的的工具。因為我們現有的工具雖然有效，但有其限制。」她補充說，她希望打造新的公平競爭環境。

被問到此類工具是否可用來對付中國透過「一帶一路」倡議所補貼的海外工廠時，戴琪回答：「可以」。目前獲一帶一路資助的他國工廠，並不在美國懲罰性關稅的制裁範圍內。

戴琪說，美國與歐盟的新貿易協議將透過防止中國鋼、鋁「滲入」美國市場，來協助中國所導致的金屬產能過剩的問題。

戴琪表示，美國和歐盟會分析每年自歐盟進口的鋼鋁數量，分享貿易補救措施的資訊和最佳執行之道，確保非市場經濟體的產品不會從這項協定中受益。