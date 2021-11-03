研究報告指出，每年有近15萬名胎兒死產和嬰兒死亡與乙型鏈球菌感染有關。世界衛生組織（WHO）今天呼籲緊急開發供孕婦施打的疫苗。

法新社報導，世衛和倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）的新報告發現，乙型鏈球菌（GBS）感染對導致胎兒早產和殘疾的衝擊比以往認為要大得多。乙型鏈球菌是種常見於腸道和陰道的細菌，通常對成人無害，多達1/3成年人體內都有這種細菌。

這項報告證實了2017年一項發現，即乙型鏈球菌每年導致近10萬名新生兒死亡與近5萬例死產，而實際數字可能更高。

這是首次量化乙型鏈球菌量對早產的影響，每年有超過50萬例早產導致的嚴重長期殘疾與乙型鏈球菌有關。

鑑於數字如此驚人，報告執筆人感嘆在開發疫苗方面沒有取得更多進展。

世衛免疫部門官員藍巴赫（Phillipp Lambach）在聲明中說：「這項新研究顯示，乙型鏈球菌對新生兒的存活和健康是重大且被低估的威脅，為全球許多家庭帶來毀滅性影響。」

「世衛與合作夥伴共同呼籲緊急開發孕婦乙型鏈球菌疫苗，這將對世界各國產生深遠影響。」

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院教授朗恩（Joy Lawn）說：「母體接種疫苗或可在未來幾年挽救數十萬嬰兒生命。」她說，自30年前首次提出開發乙型鏈球菌疫苗的概念以來，迄今仍缺乏進展。

平均而言，全球每年有15%孕婦、相當於近2000萬女性的陰道內有乙型鏈球菌。

即使這些孕婦大多數沒有表現出任何症狀，但受感染的孕婦會透過羊水將乙型鏈球菌傳染給胎兒，或是在通過產道出生時受到感染。

嬰兒和胎兒尤其脆弱，因為他們的免疫系統不足以抵抗繁殖的細菌。

若未經治療，乙型鏈球菌會導致可能致命的腦膜炎和敗血症，存活下來的嬰兒可能會出現腦癱或永久性視力和聽力問題。

今天這則報告顯示，乙型鏈球菌每年導致約4萬名嬰兒出現神經損傷。

目前感染乙型鏈球菌的女性會在分娩期間服用抗生素，以減少傳染嬰兒的機會，但這種方法對難以在分娩期間篩檢和提供抗生素的地方帶來問題。

研究顯示，撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）以及東亞和東南亞地區的孕產婦乙型鏈球菌感染率最高，光是在撒哈拉以南非洲，就佔了全球約半數病例。

研究顯示，若能在常規產檢對孕婦施打乙型鏈球菌疫苗，並達到7成覆蓋率，每年就可避免5萬名嬰兒和胎兒死亡。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1101103