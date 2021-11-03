中國醫藥大學附設醫院今年度承接衛生福利部「中醫藥衛生教育擴大推廣及成效評估」計畫，並於11月7日舉辦成果發表會暨「立冬養生、中藥用藥安全」親子園遊會，傳遞正確中醫保健觀念、宣導中藥用藥安全，藉由親子活動提升國人對中醫藥的認識。

透過「中醫藥衛生教育擴大推廣及成效評估」計畫，在中國附醫中醫部中醫兒科主任賴琬郁的帶領之下，協同全台北中南東部7家中醫藥衛生教育資源中心之中醫師、藥師、護理師齊心努力，深入社區與校園，推廣中醫藥的用藥安全與兒童視力中醫保健觀念，共同舉辦76場結合線上與實地衛教講座，參與學童與民眾超過2000多人。

活動以五大核心「『停』偏方、『看』中醫、『聽』仔細、『選』合格、『用』對藥」口訣，積極提倡中藥用藥安全，並教導學童正確用眼習慣與視力保健護眼操，加強推廣學童視力保健觀念與中醫養生保健方式。

賴琬郁表示：「去年因硃砂事件，影響民眾對中醫藥的信心，但今年消基會抽驗結果顯示有2件不合格之藥材，均來自非醫療院所且標示不清之中藥，民眾學會停、看、聽、選、用正確中藥用藥觀念，才能安心服中藥，並替自己的健康把關。

今年透過中醫護眼操活潑的宣導方式深入校園，教導學童正確用眼與穴位按摩，深得兒童喜愛，用眼30分鐘後，可搭配穴位按摩舒緩眼睛疲勞。」

中國醫藥大學附設醫院特別選擇11月7日，正逢立冬節氣，舉辦成果發表會，全台八家資源中心大會師，包含中國醫藥大學附設醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、國防醫學院三軍總醫院、國立陽明交大附設醫院、秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院、奇美醫療財團法人柳營奇美紀念醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、義大醫療財團法人義大癌治醫院成果，互相交流衛教經驗，同時舉辦「立冬養生、中藥用藥安全」親子園遊會，邀請民眾共同參與，透過中醫小學堂闖關遊戲方式，學習立冬養生藥膳、中藥用藥安全、保健護眼操、穴位按摩…等中醫保健知識，現場也展示中醫藥衛教單張及各家資源中心成果海報，希望能藉由親子同樂、貼近民眾方式，提高民眾對中醫藥用藥安全的認識。