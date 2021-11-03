第26屆亞洲電視大獎(Asian TV Awards，ATA)昨晚公布入圍名單，台劇表現出色，其中風光入圍11項大獎的民視，除了新聞類入圍6項，戲劇類5項，包括現正播出的8點檔連續劇《黃金歲月》，洪都拉斯及傅子純雙雙入圍最佳男配角獎；另一部社會寫實劇《日蝕遊戲》更是3項入圍，分別是藍葦華入圍最佳男主角獎、楚宣入圍最佳女主角獎以及袁艾菲入圍最佳女配角獎。

楚宣、袁艾菲入圍最佳女主角與女配角。（民視提供）

此外，大愛電視台的大愛劇場演員也表現出色，李政穎以《阿良的歸白人生》入圍最佳男主角，馬力歐、阮秋姮以《飄洋過海來愛你》分別入圍最佳男、女配角。李政穎昨晚也在臉書感謝大愛電視台及製作單位、導演及經紀人，表示「能夠入圍已經非常開心了」。

洪都拉斯入圍男配角獎。（民視提供）

以《黃金歲月》入圍最佳男配角的洪都拉斯表示，謝謝所有評審和長官的厚愛，能入圍國際大獎已是非常大的肯定，謝謝民視製作優質的《黃金歲月》，給他這麼好的角色及發揮的空間。洪都拉斯演出一個熱愛舞台的主持人「達哥」，把舞台當做散播歡樂的源頭，不管台下受了多大的委屈或是遭受多少的挫折，一站上舞台，就會全力以赴。

傅子純入圍男配角獎。（民視提供）

公布入圍當下，傅子純正在拍攝《黃金歲月》，一接獲經紀人報喜訊，他頓時呆了，驚訝同時表示非常開心，謝謝評審對於「家豪」這個角色的認同，這份肯定對他來說是莫大的鼓勵，會繼續在表演上努力。

金鐘視帝藍葦華表示，《日蝕遊戲》是一部十分啟發人性光明面及黑暗面的戲劇，很榮幸參與這部戲的演出。謝謝民視願意在台灣戲劇上的經營與努力，這一次被世界看見，也謝謝列夫特團隊及演員對手們的愉快合作，希望有機會拿下獎座，為台劇爭光。

入圍最佳女主角獎的楚宣也非常謝謝民視跟列夫特製作，讓她有機會演繹不同於以往的戲種及角色，《日蝕遊戲》是幕前幕後每個人的辛苦付出與幫助，未來也會持續精進努力，希望能讓大家看到不ㄧ樣的楚宣。