兇猛女警壓制毒蟲吼「搞什麼」 飆罵影片曝光意外爆紅

新北市五股1名隨身攜帶毒品的男嫌上月31日遭警方攔查，員警發現儀表板上有毒品殘渣，他一度慌忙與欲脫逃拒捕，隨即遭警方壓制在地；根據警方密錄器，一旁支援壓制的女警用驚人凶狠的語氣大罵「就跟你說有東西，好聲好氣跟你講，搞什麼」、「你現在不要跟我講什麼」，正義凜然形象讓她意外爆紅。

員警於上月31日下午查獲1名攜毒拒捕的嫌犯，嫌犯在過程中原先還老神在在賴在車內不下車，直到眼尖員警發現嫌犯車內儀表板上的毒品殘渣袋，並直接在現場以試劑檢驗確定後，嫌犯才整個變臉，還一直大聲辯解否認，就在員警欲將其逮捕時，嫌犯抵抗拒捕與員警發生肢體衝突。

兇猛女警壓制毒蟲吼「搞什麼」 飆罵影片曝光意外爆紅

一旁支援壓製的女警用驚人凶狠的語氣大罵「就跟你說有東西，好聲好氣跟你講，搞什麼」、「你現在不要跟我講什麼」，正義凜然形象讓她意外爆紅。（警方提供）

員警一開始即將上半身赤裸的嫌犯壓制在地，並用無線電呼叫支援，而直到嫌犯無力反抗才順利將其上銬逮捕，而在一旁的女警見狀也立即加入壓制逮捕，同時大聲喝斥犯嫌配合，2名員警與上半身赤裸的毒犯就在大白天的馬路旁，上演一齣正義勇警壓制拒捕毒犯的畫面。

新北保大第二中隊員在五股區成泰路三段路旁發現1部可疑車輛，經以警用行動電腦查詢後，欲攔查該部車輛，駕駛30歲的林嫌在被發現車內儀表板上有毒品殘渣袋時被逮捕過程中拒捕，員警壓制逮捕後，還在嫌犯褲子口袋內查獲二級毒品安非他命1包（重0.44公克）及毒品吸食器1組；全案訊後依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。