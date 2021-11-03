受到疫情的影響，全台旅宿業者都面臨前所未有的挑戰，台南市政府觀光旅遊局為協助業者快速調整，以因應未來復甦的觀光熱潮，領先全台推動優質旅館評鑑，希望從旅客的視角訂出評鑑指標，並藉由評鑑提升整體住宿品質，讓台南市旅館的服務更貼近旅客需求。3日舉辦說明會時，吸引50家旅館業者參與。

觀旅局表示，台南優質旅館評鑑計畫，除檢視旅館業者是否符合基本安全規範與基礎服務，包含建築環境、設施、服務互動及清潔衛生等項目，還將依旅館經營型態區與自我定位，分為「商務智能」、「樂齡親子」、「設計特色」及「輕旅便捷」等4大類進行評比，以推選出優質旅館供消費者選擇，預計8、9日辦理評鑑培訓課程。

郭貞慧指出，疫情趨緩，未來的觀光旅遊市場，消費者唯一的選擇就是安全、安心的旅遊環境，觀旅局除推動安心內用、安心旅宿、安心景區等安心標章認證計畫，也辦理優質旅館評鑑輔導，希望業者踴躍報名參與，共同打造觀光旅遊城市。

台南市直轄市旅館商業同業公會理事長陳振文也認為，生意好，最怕服務品質不好，希望藉由此次輔導計畫，讓業者可以自我檢視，並透過台南優質旅館的品牌共同行銷，贏得消費者的肯定與安心。