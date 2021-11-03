凱基銀行為鼓勵國內區塊鏈新創發展，近年聚焦數位金融策略的凱基銀行，與區塊鏈產業推動者「ABA亞洲區塊鏈加速器」攜手舉辦「2021鏈金盃黑客松」競賽，吸引近百組參賽團隊提出創新構想，該銀行表示，10個優勝團隊將可獲「ABA亞洲區塊鏈加速器」輔導。

凱基銀行表示，「2021鏈金盃黑客松」由ABA 亞洲區塊鏈加速器主辦，凱基銀行為金融業唯一贊助者。今年度比賽以「區塊鏈解決產業痛點」為核心，參賽隊伍區分企業組及學生組，共吸引近一百組團隊參與，參賽人次達405位。總決賽於10月30日線上舉行，賽事高潮迭起，列席觀眾看得直呼過癮。尤其凱基銀行贊助設立的「金融科技創新獎」，競爭最為熱烈，企業組由「超越無限股份有限公司」團隊提出的「即時遊戲社群平台於區塊鏈之應用」奪冠，學生組優勝則由「三個麻瓜」團隊以「WANAWallet社交型加密錢包」勝出。

凱基銀行法金產品發展處處長副總經理盛嘉珍表示，凱基銀行積極落實母公司中華開發金控「數位躍升（Accelerate digital）」及「客戶導向（Customer center）」策略目標，透過與策略聯盟夥伴緊密合作，持續秉持結合金融科技及創業家精神來解決客戶的使用痛點。在參與「2021鏈金盃黑客松」的過程中，確實看到許多新創團體及年輕學子的優秀創意，期盼後續經過加速器的輔導，這些創意都能蛻變為具體的商業模式，成為國內金融業向上提升的力量之一。