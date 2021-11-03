花蓮縣今年教師甄選好不容易開出46個名額，是近年最高，豈料卻因疫情取消，改由校方自聘代理老師補足缺額，由於花蓮採聯合教甄模式，屆時若再因疫情影響而取消，恐影響縣內正式教師的比例。縣議員楊華美今提出辦理獨立甄選的可能性，教育處代理處長饒忠表示，已研擬2個方案，今年缺額也將累積至明年度的名額，盼能讓代理老師比例低於教育部8％的標準。

花蓮今年開出46個教師缺額，包括國中普通班教師12名、國小普通班教師20名、國中特殊教育教師4名、國小特殊教育教師8名及學前特殊教育教師2名，吸引近600人報考聯合教師甄選，原先預計在7月底辦理，疫情影響，縣府考量考生大規模跨縣市應考的防疫風險，還有後續師資聘用、試務等期程問題，忍痛取消，宣布缺額由各校聘用代理教師因應。

教育處代理處長饒忠今在縣議會第19屆第6次定期大會進行工作報告及業務探討，縣議員楊華美進行意見交換時提出，今年46個教甄名額是近幾年來最高的一次，不過很可惜因疫情影響取消，恢復聘用代理教師，若明年疫情再度爆發，教育處是否有提早規畫，如獨立命題甄選，以確保明年教甄順利。

饒忠表示，先前為節省辦理教甄工作的經費，教育處採區域性聯盟並以台中地區試題為主，若明年又因疫情而停辦，目前研擬出2個方案，第一是自行命題自行辦理，因早期都是自辦，不過動用人員高，辦理的費用可能會增加；第二則是開放給學校自辦，依相關法令，教甄是學校教評會職責，不過縣府當時為減輕考生南北奔波應試困擾，才會採取辦理聯合教甄，屆時會再好好評估哪種方法最合適。

此外，饒忠還說，目前縣內學校代課老師比例高於教育部8％的標準，然而學生的學習效能與老師息息相關，向縣長反應後，除將往年甄選國小10位、國中6位的缺額增加一倍外，明年預計直接開缺50名額，且今年的缺額也會將累計至明年辦理，盼2至3年後讓縣內代理教師比例低於8％。