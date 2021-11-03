榮化今(3)日舉辦亞洲首座循環材料創新基地媒體說明會，榮化總經理劉文龍宣布，計畫斥資1億美元在美國亞利桑那州設廠，預期明年首季動工，2024年首季試量產，新廠初期產能為3萬噸異丙醇(IPA)，由於基地規模大未來還有擴充產能的空間。

現階段榮化異丙醇(IPA)年產能在台灣約5萬噸、鎮江1萬噸，劉文龍說，公司本身有美國客戶，在美國設廠除了可以減少運輸外，也能就近供貨，目前在美國的布局，不會只有台灣的廠商，美國的廠商也在供應鏈安排之中。他說，亞利桑那州設廠是屬於專案模式，也獲美國國務院支持，環評問題等不需要擔心。

日前榮化投資19億元台幣進駐中科，劉文龍說，中科將新增電子級的IPA產線，預計量產時程也會落在2024年，而收購日本光學液晶材料大廠JSR株式會社旗下的台彎捷時雅邁公司的台灣工廠資產，現在正在點收當中。

榮化研發中心在2019年遷入新址，3年來累計投入20億元用於創新材料研發，劉文龍說，此研發中心為循環材創新基地，研發人員有近150位，研發項目已超過70個IP登記，其中更包含多個穩定商轉的解決方案。他說，企業發展ESG已成全球共識，榮化專注循環創新研發，提供夥伴綠色解決方案，希望在2050年能達成碳中和的目標。