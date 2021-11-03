「2021台中電競嘉年華」19日至21日在弘光科技大學登場，有校園盃《英雄聯盟》、《傳說對決》及明星網紅交流賽等競技賽事，還有Switch遊戲、經典電玩街機，及時下最夯《Ganker EX 機器人格鬥交流賽》等體驗活動。（盧金足攝）

「2021台中電競嘉年華」19日至21日在弘光科技大學登場，有校園盃《英雄聯盟》、《傳說對決》及明星網紅交流賽等競技賽事，還有Switch遊戲、經典電玩街機，及時下最夯《Ganker EX 機器人格鬥交流賽》等體驗活動。（盧金足攝）

「2021台中電競嘉年華」19日至21日在弘光科技大學登場，有校園盃《英雄聯盟》、《傳說對決》及明星網紅交流賽等競技賽事，還有Switch遊戲、經典電玩街機，及時下最夯《Ganker EX 機器人格鬥交流賽》等體驗活動。（盧金足攝）

「2021台中電競嘉年華」19日至21日在弘光科技大學登場，有校園盃《英雄聯盟》、《傳說對決》及明星網紅交流賽等競技賽事，還有Switch遊戲、經典電玩街機，及時下最夯的《Ganker EX 機器人格鬥交流賽》等體驗活動。市長盧秀燕表示，市府致力發展電競產業，每年編列預算舉辦電競嘉年華，結合學校、產業界電競資源，打造台中成為電競酷城市。

盧秀燕表示，台中致力發展電競運動，舉辦許多賽事和建立平台，培養許多好手，台中不只辦理賽事，也積極與學校合作，已有將近十個電競相關科系陸續成立。感謝各界的幫忙及努力，今年台中電競成績大放異彩，在全運會一舉奪下兩金一銀，11月中下旬電競嘉年華全國電競高手將齊聚一堂，歡迎各界好手參加。

運動局3日在台灣大道市政大樓舉辦「2021台中電競嘉年華FUN電城市 競潮崛起」宣傳記者會，盧市長與今年全國運動會首屆電子競技項目團體賽《英雄聯盟》拿下金牌團隊和個人賽《爐石戰記》包辦金銀牌的優秀電競好手及網紅檸檬均出席共同為活動宣傳，盧市長也現場操作體驗《Ganker EX 機器人》互動遊戲，感受新興電競的科技魅力。

「2021台中電競嘉年華」校園盃賽事將在活動的頭兩天於弘光科技大學電競館進行《英雄聯盟》、《傳說對決》精彩線下決賽；活動期間連續三天在該校毓麟館設有Switch遊戲、經典電玩街機及《Ganker EX 機器人格鬥交流賽》等體驗活動區，也提供中市發展電競產業的學校設攤，展現學生努力的成果，不只讓電競好手交流，歡迎所有民眾共襄盛舉。

青年高中表演藝術科舞者一身cosplay，化身電玩主角，勁歌熱舞，為台中電競嘉年華暖身；而剛拿下全運會電競賽事史上第一面金牌的台中代表隊(同時也是弘光獵鷹戰隊)及個人賽金牌盧彥竣、銀牌李承杰，現身記者會現場，號召各方校園電競好手，一同角逐臺中電競嘉年華賽事。

主辦單位台中市運動局，更祭出總獎金39萬，獎勵獲獎戰隊，這也是台中電競嘉年華，開辦三年來首度頒發賽事獎金，拿下金牌的賽隊，將可拿到10萬元的獎助學金。

今年台中電競嘉年華將在弘光科技大學電競館登場，11／19-21連續三天，不同賽事輪翻上陣，第三天11／21週日更結合現下最夯的Ganker EX機器人格鬥遊戲，舉辦全民盃交流賽，廣邀市民組隊參賽，角逐冠亞軍，總獎金3萬元。而記者會上，市長盧秀燕也實際穿戴上搖控裝置，操控機器人偶，看著機器人跟著自己的動作出拳，盧市長直呼好有趣，也大讚電競產業真是愈來愈多元。

盧秀燕說，台中市力推電競產業，多年來默默深耕，從教育線、到產業、到舉辦各年齡層的賽事，今年更與弘道及弘光科大合作，辦理不老電競賽事，希望在台中將電競推展為全民運動，更希望透過政府的力量，當選手最大的後盾，培育電競產業人才，也讓台中電競被全民看見，並邀請市民一起參加第三屆台中電競嘉年華活動。

台中市運動局則表示，台中電競在今年大放異彩，一舉奪下全運會兩金一銀，更創造歷史，成為史上拿下第一面全國運電競獎牌的城市，展現傑出的競技實力，2021台中電競嘉年華在弘光科技大學，也是此次奪金的臺中代表隊主場，預估將吸引各方強隊來競賽，賽況不比全運會遜色，可說是高手對高手的高水準賽事。

台中電競嘉年華11月底登場，更邀請多名電玩實況主及人氣網紅為活動站台，包含林檸檬、歐安、翊婕、噗噗屁屁、小饅頭、聶小倩、祐妹等，而11／19-21三天的賽事，將由弘光科技大學多遊系的轉播團隊，擔負起轉播重責，邀請業界專業主播賽評，電競微媽寶JR、Multy莫提、Raby瑞比及阿尺YR進行賽事轉播，產學合作紮根教育，也成為台中電競嘉年華的一大亮點，賽事將於台中電競嘉年華FB粉絲專頁、Yahoo!奇摩遊戲專區及YouTube三大平台同步直播。

今日記者會，盧秀燕、運動局長李昱叡、中華民國電子競技運動協會秘書長余錦亮、台中市體育總會電子競技委員會主委兼市議員江肇國、市議員羅廷瑋、全運會電競個人賽金牌選手盧彥竣、銀牌選手李承杰、全運會電競團體賽金牌弘光獵鷹戰隊、網紅檸檬、群健有線電視股份有限公司董事長朱達中、弘光科技大學副校長易光輝、多遊系主任黃建基、修平科大副校長吳東昇、管理學院院長王仁澤、青年高中董事長蔡侑展、宜寧高中校長何財源、致用高中校長陳添旺、明台高中副校長林承俊、嶺東科大資管系主任李靜怡、市議員吳瓊華、鄭功進、黃馨慧服務處均派員出席為活動宣傳。