47歲大陸影后周迅6年前和大她5歲美籍華裔演員高聖遠結婚，去年底兩人以「祝安好」3字證實婚變傳聞，兩人恢復單身後各自精采，周迅近來傳出有新歡，戀上小她13歲的吉他手卓越。最近港媒更報導，網上流傳周迅在片場生氣發飆的影片，她疑因無法準時下班回去見男友而對工作人員動怒，拍完後就頭也不回閃人，引發熱議。

周迅2014年先是在網上閃電介紹高聖遠身分，之後兩人便在周迅主辦的公益晚會上穿白紗、西裝上台，高調宣布結婚，但近年兩人零互動，頻傳婚變，周迅與高聖遠都不正面回應，直到去年男方爆出與其他女子親吻照片，兩人才鬆口已經離婚，但未透露正確離婚時間點。

周迅最近和馬賽克樂隊吉他手卓越爆出熱戀。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

而高聖遠去年早預告了婚變，被網友發現悄悄刪除IG上有關周迅的照片，鬆口證實離婚後，今年曾演過《變形金剛2》的美籍華裔女星呂玉皓（Yvonne）曾在IG分享聚會片段，高聖遠也在其中，還摟著大家親暱合影，並對鏡頭做出蜘蛛人的招牌動作，看來心情不錯，走出婚變陰霾。

港媒爆出周迅在片場不耐煩影片。（圖／取自《on.cc東網》）

另一方面，周迅日前被大陸狗仔爆料有新男友，對象是小她13歲的馬賽克樂隊吉他手卓越，兩人被拍跟朋友聚餐互相夾菜，之後又手牽手回飯店，關係不言而喻。今《東網》報導，網上最近流出一支影片，可見周迅穿低胸裝開工拍照，不知是累了還是有其他事情，她在片場變臉呈現不耐煩的模樣，經過安撫後又繼續工作，結束後直接回到飯店，疑似為了想早點下班見男友而生氣，但對此傳聞，周迅尚未回應，不知真偽。