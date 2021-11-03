很多家庭可能面臨孩子的教養問題，諮商心理師蘇予昕發現，在父母眼中叛逆的孩子可能罹患焦慮症。每週三晚上9點品觀點YT頻道「昕理師療心事」，要來聊聊看似難解的親子問題。

臨床上大概11%的孩子有青少年期的焦慮障礙，當父母覺得孩子叛逆，也有可能是心理的一個疾病徵兆。蘇予昕指出，請先去瞭解他、慢一點指責他，不管他做了什麼我們都要抱持著一個觀念，OK他這樣做一定有他的原因跟理由，就算我要責罵他就算我要矯正他，我也要先聽他怎麼說。

身為家長可以怎麼做？蘇予昕提出「三個面向」，第一是傾聽他的理由，因為以前他想要跟你互動溝通的時候，都是直接被你罵，所以傾聽前請先表達你的誠意，也許這次他還是不說，但你們就會種下對之後溝通的一種信任感。

第二個就是以身作則，這個聽起來很簡單，但是各位爸爸媽媽都沒有發現，你們常常在跟小孩子做一模一樣的事情，媽媽說小孩子情緒有問題，很多爸媽罵小孩的時候，都是把自己的情緒或者是自己的挫敗感投射到小孩身上。

蘇予昕說，第三個方向就是有其他人加入協助，為小孩子建立一個夠足夠的人際支持，父母不用是最完美的，也會有自己人生的起起伏伏，反而陪著孩子一起犯錯一起聽他怎麼說，就可以杜絕青少年焦慮症。

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