全球電腦晶片缺貨導致汽車廠生產延滯，晶片設計大廠安謀國際科技公司（Arm Holdings）執行長席格斯（Simon Segars）今天表示，晶片短缺現象將持續到明年底。

席格斯表示，半導體產業目前每週投資約20億美元擴充設備，最終可提升產能50%，但近期內供應仍然緊繃。

席格斯在葡萄牙里斯本（Lisbon）網路高峰會（Web Summit）表示：「下個耶誕節我們將會走到什麼情況？我預期供應鏈緊繃現象會好一點，但並不會完全紓解。」

「這不是短期問題，不是短期內可解決。」

總部位於英國的安謀為晶片設計大廠，所產晶片用來啟動許多消費電子裝置；目前美國半導體公司輝達（NVIDIA）正以400億美元價格從日本軟銀（Softbank）手中收購安謀。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，消費者採購的電子裝置量大幅增加，以致半導體產業負荷過重，需求攀升再加上疫情封鎖期間生產中斷，晶片因而出現短缺現象。

汽車產業受衝擊尤為嚴重，據估計，今年將有770萬輛汽車生產受影響延誤。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1101103