已經有15年大坑千人宴活動，今年因應疫情首度停辦，但主辦的大坑商圈管委會特別推出限量百份「坑店家好食券」每本3600元價值6000元，可在米其林必比登推薦美食「東山棧甕缸雞」等13家特約店家使用，並在3日下午一時準時開搶。

台中市大坑商圈3日上午舉辦「2021大坑嘉年華、坑店家好食券」記者會與直播活動，公開宣布已舉辦15年的大坑千人宴活動今年改以百份「坑店家好食券」取代，大坑商圈主委東正勝表示，大坑千人宴每桌3600元，這次推出的好食券也是每份3600元，但總值達6千元，限量100本，每人限購1本，消費者可以彈性使用，使用期限延長至1月19日。

坑店家美食券也在3日下午一點準時在大坑商圈的臉書或[email protected]開賣，消費者只要連結上google表單，完成匯款後，即可接到完成訂購的確認電話。

東正勝表示，大坑擁有享譽國際的登山景緻及各式異國料理等特色主題餐廳、豐富的大坑在地農特產，希望今年透過「2021大坑嘉年華 坑店家好食券」的活動，向喜歡美食，養生的朋友們來推薦與分享大坑商圈的特色，歡迎大家一同來大坑商圈旅遊消費，體驗大坑迷人魅力。

「坑店家好食券」一本價值6000元，內容有500元、200元以及100元面額，消費者可憑券到大坑商圈東山棧甕缸雞、東東芋丸、日光溫泉等13家商家使用，絕對讓民眾可以一條龍地品嘗到大坑最經典、必吃的美味料理。