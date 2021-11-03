專業技師示範新設體健設施正確使用方法。（王文吉攝）

疫情緩和，戶外活動解封。台中市議員吳敏濟爭取大甲區公所北側綠地廣設項體健設施，3日上午邀集相關單位及居民舉辦說明會。吳敏濟表示，甲安埔地區都市計畫公園、綠地等公共設施用地開闢率只有58.21％，籲市府加加油，並在已開闢的地區廣設體健設施。

大甲區公所北側綠地使用率不高，吳敏濟經常接獲附近住戶反映，希望增設體健設施，他多次邀集建設局養工處會勘，完成建置6組體健設施及4組石椅，養工處3日舉辦啟用說明會。

建設局海線工程隊隊長蘇佳禾感謝吳議員關心居民健康，數次會勘爭取經費，設置伸腰伸背器、漫步機、扭腰機、腹肌板及高低槓等體健設施及石椅，已驗收完成，歡迎民眾善用。

專業技師示範新設體健設施正確使用方法，並表示，這6種不同的體健設施可提供小孩及大人做全身性的肌肉運動。吳敏濟表示，工程完成後市民就能利用早晚時間到此運動休閒，連等車民眾也能來舒展筋骨，他也呼籲公所同仁可利用休息時間來此鍛鍊一下身體。

吳敏濟也提到，甲安埔地區都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、體育場等公共設施用地面積28.24公頃，僅開闢16.44公頃，開闢率只有58.21％，籲市府應多開闢綠地，並廣設體健設施，讓台中市成為宜居且健康的城市。