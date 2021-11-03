央行收緊資金成效開始浮現，市場短期資金緊度再加碼。中央銀行3日標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.298 ％，創109年7月以來、16個月新高，較上月的0.260％，上揚3.8個基本點，且連續八個月上揚，原因來自短期資金略偏緊，投標倍數1.67倍低於長期平均的2倍標準，反映出投標資金相對保守。