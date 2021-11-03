利率走升加快 364天期存單利率連8月上揚 13:592021/11/03 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行收緊資金成效開始浮現，市場短期資金緊度再加碼。中央銀行3日標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.298 ％，創109年7月以來、16個月新高，較上月的0.260％，上揚3.8個基本點，且連續八個月上揚，原因來自短期資金略偏緊，投標倍數1.67倍低於長期平均的2倍標準，反映出投標資金相對保守。 #上揚 #短期資金 #反映出 #利率走升 #天期 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 美工程師被台積電超多缺點嚇爆 驚吐唯一優點：網怒炸了 - 財經 又被黑？台積3奈米恐GG了 明年iPhone 14遭爆用舊晶片 - 財經 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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