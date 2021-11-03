嚴防萊豬進口 金門1-9月查驗結果均合格 14:022021/11/03 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金門縣衛生局查核市售牛、豬肉食品原產地標示，為鄉親健康做好把關工作。（金門縣衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金門嚴防萊豬上岸，縣衛生局今年1-9月共查驗1245家次，結果均符合相關規定，未來仍將持續稽查，做好為鄉親把關的工作。 中央今年宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口後，金門縣政府立即組成專案工作小組，針對上游以迄下游廠商和食材來源、港口貨件、原產地標示、販售據點、學校、社區共(供)餐展開稽查管理。 縣衛生局說明，1月至9月已完成抽驗豬肉(牛)肉產品檢驗萊克多巴胺194件，豬(牛)肉原產地標示輔導查核1245家次，結果均符合規定，相關資訊可上〈金門縣萊克多巴胺豬(牛)肉專區〉查詢。 #9月 #嚴防 #金門 #查驗 #縣衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 印度神童又預言 點名7大駭人危機 這些國家半年內難逃 - 生活 全聯即期品打折超省錢？他揭「暗黑真相」網驚：心好痛 - 生活 農遊券最後一抽出爐 這11組身分證號碼中獎888元 - 生活 開放打第3劑？48萬人打完2劑疫苗又收預約簡訊 - 生活 直播》本土、死亡再＋0 境外移入增7例 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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