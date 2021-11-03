金門嚴防萊豬上岸，縣衛生局今年1-9月共查驗1245家次，結果均符合相關規定，未來仍將持續稽查，做好為鄉親把關的工作。

中央今年宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口後，金門縣政府立即組成專案工作小組，針對上游以迄下游廠商和食材來源、港口貨件、原產地標示、販售據點、學校、社區共(供)餐展開稽查管理。

縣衛生局說明，1月至9月已完成抽驗豬肉(牛)肉產品檢驗萊克多巴胺194件，豬(牛)肉原產地標示輔導查核1245家次，結果均符合規定，相關資訊可上〈金門縣萊克多巴胺豬(牛)肉專區〉查詢。