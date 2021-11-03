台北市去年發生震驚全國的錢櫃大火案，促使市府修訂「台北市火災預防自治條例」，裡頭新增7條「錢櫃條款」，包括消防安全設備不得無故關閉、火警受信系統應強制啟動警報音響功能等，最重將罰5萬元，預計規範全市200多家業者，該自治條例今初審通過，最快明年實施。

台北市議會法規委員會3日審議該自治條例，消防局長吳俊鴻指出，由於錢櫃林森店逕自關閉消防安全設備，且場所的消防編組和施工人員應變能力不足，才造成重大人命傷亡，北市希望透過修法，加強源頭和業者自主管理，原自治條例共計17條，本次調整6條並增訂7條。

檢視本次新增條文，包括該管理權人每年至少辦理1次自衛消防編組應變能力驗證；製作並播放避難逃生安全說明影片；明定消防安全設備不得無故關閉或妨礙其功能；消防安全設備開關處應標示「嚴禁關閉」的警語。

還有，火警受信總機應具有地區警報音響關閉時強制啟動警報音響之功能，並應立即將火警信號及警報設備關閉的訊號通知管理權人、防火管理人及傳送至消防局資料庫。但議員也建議，火警信號及警報設備關閉訊號之通報及管理辦法，應由消防局另定。

此外，還有議員提案修訂，增加第14條消防設備師或設備士應負擔行政責任。若該員受委託辦理消防法第9條規定的消防安全設備定期檢修，於申報檢修結果時，應提具建議事項供場所管理權人遵循。若違反導致火災發生時出現消防安全設備故障，可處1萬以上5萬以下罰鍰。

法規委員會召集人、市議員王浩會後受訪表示，修訂第14條的意義在於，要增加消防設備師或設備士的壓力，不許隨便檢查了事，同時增加行政法則，若二、三讀會沒有異議，最快明年可實施。消防局補充說明，倘若技師檢修不實，設備壞卻說沒有故障會被罰錢。