中央流行疫情指揮中心今表示，目前國內累積對Delta變異株防疫經驗，經檢討及評估後，宣布移除以Delta變異株為主的「重點高風險國家」名單，並自11月6日零時起（航班抵臺時間），凡自印度、英國、緬甸3國入境之旅客，恢復為第三級流行地區抵台旅客檢疫措施。

指揮中心表示，我國年6月底因應Delta變異株而實施「重點高風險國家」來台旅客管制措施已逾四個月，截至10月31日已執行6360位旅客專案集中檢疫，共篩檢出28例Delta變異株病例，阻變異株傳入社區。指揮中心亦將持續監視國際疫情，如經監測發現新興(emerging)變異株可能對我國防疫造成重大威脅時，將再重啟「重點高風險國家」來台旅客專案管制措施。

指揮中心說明，國際疫情持續延燒，自第三級流行地區所有入境旅客搭機來台前仍應取得「表定航班時間前3日內核酸檢驗報告」，且事前安排檢疫居所(僅限防疫旅宿或自費集中檢疫所)，抵台後皆須配合採深喉唾液及進行PCR檢測，並搭乘防疫車隊前往防疫旅宿或自費入住集中檢疫場所接續完成14天檢疫。

指揮中心表示，且在檢疫期滿前(檢疫第12至14天)進行PCR檢測，並於自主健康管理期間的第6至7天以家用快篩採檢一次，亦請民眾透過雙向簡訊自主回報檢測結果。

指揮中心進一步說明，因應農曆春節前入境人潮，自今年12月14日至明年2月14日期間，入境旅客維持14天檢疫及7天自主健康管理