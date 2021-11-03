迎接雙11，新光三越電商平台skm online首度參與雙11購物節，即日起至15日聯手2500個品牌打造「11.11狂歡購物節」，活動期間明星美妝買1送1或買1送多，還有限量超值3C家電、超市箱購等，全站單筆滿2000元現折111元，最高單筆滿2萬元現省1111元；手上還持有實體／數位振興五倍券消費滿3000元獲贈的skm online 500元樂購券的消費者可趁此消費，全站單筆滿5000元抵500元，可現省722元獨享雙重回饋。

skm online獨家9折，PANASONIC極潤奈米水離子吹風機（夜空藍）EH-NA0E-A +資生堂小紅瓶限定禮盒，價值9900元、特價8990元。（新光三越提供）

10月28日活動開跑以來，小棕瓶鐵粉必買的Estee Lauder奇幻耶誕棕心回饋組、最適合亞洲肌膚保養精華的DARPHIN療癒小粉紅組、香奈兒耶誕系列彩妝、香氛控必搶的JO MALONE LONDON星光耶誕–星光柑橘與蜂蜜香水等皆是網友搶購焦點，目前已突破千瓶銷量。

skm online獨家/11月11日限定限量，門前隱味重慶饗念牛肉鍋+伊比利豬+豆干，組合價2011元。（新光三越提供）

另，獨家推薦號稱新北最難訂到、預約要等2年的「門前隱味限定組合」（重慶饗念牛肉鍋+伊比利豬+豆干）將於11月11日限日限定開搶；超美「夜空藍」色調又是護髮好幫手的PANASONIC極潤奈米水離子吹風機，搭配資生堂小紅瓶獨家9折限量開搶。

skm online 11月11日限定限量，Asics GEL-Excite Trail男／女運動透氣慢跑鞋，原價2280元、特價1111元，49折。（新光三越提供）

此外，美妝保養品首選推薦輕鬆能幫肌膚保溼解渴的CLINIQUE水磁場50ml 1+1狂歡組、經典熱銷超過30年的「No.1乳霜王」資生堂國際櫃NO.1乳霜王買大送小組、周年慶必入手的Kiehl’s大容量冰河醣凝凍囤貨組（買1送5）等，皆推出下殺5折起。戶外小旅行正夯，Asics GEL-Excite Trail運動透氣慢跑鞋、PONY高統拼接帆布鞋等也不到5折，只要1111元。

skm online限量，ESTEE LAUDER奇幻耶誕棕心回饋組，價值4992元、特價2780元，57折。（新光三越提供）

宅經濟帶動下，周年慶熱銷的家電如dyson三合一涼暖清淨機、小米P1 55型智慧顯示器／無線吸塵器G10等亦加碼推出專屬折扣；稀缺品Nintendo Switch主機OLED版加遊戲片套組更要手刀搶購。周年慶必買、年度最划算的超市箱購，像是不到5折的普羅西歐特級初榨橄欖油、AGF箴言金咖啡、希望之露蘋果汁，以及黑豆桑頂級黑金醬油、nac nac加大加厚柔濕巾等民生用品，也可趁雙11線上採購、直送到家。