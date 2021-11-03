嘉義市議員蔡文旭督促市府，請有爭議的業者主動解約。（廖素慧攝）

嘉義市議員蔡文旭3日詢問今年台灣設計展總顧問曾涉及剽竊爭議，今年的提案「家意．以城為家」將新竹孔廟當成嘉義市文化公園，草率、不用心，督促嘉義市政府請業者主動解約，市府文化局表示，發包及簽約都符合政府採購法。

市府文化局長盧怡君表示，當初規畫年度主題時，徵詢過10多家業者，「家意．以城為家」符合嘉義市的需求，基於尊重著作財產權，因而與原創者談合作，還特別成立審核小組，審核業者提出的服務建議書，所有行政作業流程嚴謹，符合《政府採購法》。

蔡文旭指出，市府文化局長盧怡君為了台灣設計展，今年與各單位已開不下百次的會，但劉姓總顧問都沒有與盧局長開過會，今年10月7日簽約，10月14日即提出顧問服務建議案，短短一周就寫成20頁的建議案，其中第18頁卻把新竹孔廟當成嘉義市文化公園，草率、不用心。

蔡文旭指出，劉與郭姓設計師去年有「新竹獸」的剽竊爭議，劉付5％約10萬元設計費給郭，即便她有專業，在此節骨眼也不宜找她當總顧問，影響嘉義市今年台灣設計展的名聲，建議市府請劉主動解約，為尊重著作權，可比照劉支付郭的費用標準辦理。

張秀華議員指出，市府主辦今年台灣設計展遭逢疫情嚴峻，曾有延辦的考慮，後來疫情緩和才決定於12月舉辦，時間非常緊湊，市府團隊籌備如火如荼，卻碰到業者涉及爭議事件，請市府政風處主動調查此次委外案是否符合《政府採購法》的規定，以釐清市府的廉能施政。