日有所思、夜有所夢，有時夢境裡會出現上班的場景，不同的狀況也有不同的象徵。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果夢見被上司罵、自己被解僱，看似不祥，其實都是吉兆，另外若夢見飛機、老鷹、雪花也都是好的象徵，職場上一片光明，求財順利。

▍1.夢見被上司罵

如果夢見被上司罵，代表你是一個對工作非常負責的人，這個夢境象徵近期工作能力會提升，並且有升職機會，收入自然也會水漲船高。這是一個反夢，現實中不但不會遭到責罵，反而會得到名聲和表揚，還可能賺取額外的獎金。

▍2.夢見自己被解僱

夢見被辭退也是反夢，預示最近運勢很好，做事比較順利，工作上會得到長官的認可，職位有機會提升，生活品質改善。生意人夢見被辭退，預示著你最近的財運不錯，會找到不錯的商業合作夥伴，生意上會大賺一筆，是吉兆。

▍3.夢見飛機

預示你做事很有信心，成功指日可待，以往的煩惱或顧慮會在無意中得到解決，是幸運的象徵。求職者夢見飛機還預示著你的求職運勢不錯，在適合自己的領域上會謀得職位，不過能否長期做下去，就要看你的表現和實力了。商人夢見飛機預示著最近的財運比較平穩，經營管理一切正常，在投資上依舊要保守些，外出開銷能省則省。

▍4.夢見老鷹

夢見老鷹翱翔天空是吉兆，預示前途無可限量，一片光明。老鷹象徵著自由、勇猛、力量、勝利和勇往直前的精神。夢見老鷹代表將有所作為，大展宏圖，只要好好努力不放棄，事業會步步高升。夢裡如果被老鷹攻擊，或被驚嚇，則預示可能需要戰勝巨大的困難才能實現自己的目標。

▍5.夢見雪花滿天飛

雪象徵著美好的生活，寓意是奇蹟、純潔和豐收，這個夢境預示付出的努力將會得到意想不到的成果。夢到雪花飛舞是事業發展良好的象徵，雖然事業會有動盪，但卻對求財有利，如果能堅持努力，生活會有好的轉變。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】