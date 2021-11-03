台中1名男子前年在推特上發現1個自稱「乳X皇后」的帳號經常PO裸露影像，他因此冒充女性向對方邀約做情色收費直播，對方答應後他將所有收入納為已有，僅買1支iPhone手機給對方，甚至販售女子的原味內衣褲；檢方事後還查出他找另外5名女子拍鹹濕影片，法院二審依兒少性剝削防制條例判2年4月徒刑。

判決書指出，男子原本賣家具每月賺8萬多元，由於要扶養岳父母、償還岳母積欠債務動起賺錢歪腦筋，他在2019年發現推特上1名女子小芳（化名）自稱「乳X皇后」，該帳號經常PO出裸照還做情色直播，他因此冒充女性、化名「湘湘」與對方攀談，意外得知對方年僅14歲，並邀對方共同做付費色情直播。

小芳向警方供稱，男子用冒名向她邀約一起賺錢，所有營收都在對方那，她平時如果要買東西就會向對方要求，她先前就因此得到一台iPhone手機，強調「如果我知道湘湘是男性，就不會答應這麼做。」檢方還發現，男子還找來另外5名女子拍鹹濕影像，並兼賣她們的「原味內褲」。

男子在自行架設的網站上以每月2000元向男性觀眾收費，還以860元販賣原味內褲，以5500元賣出女子使用情趣用品自慰的影片，一年讓他獲利破百萬。

法院二審時，法官認為男子沒有前科且坦承犯行，並主動繳回百萬元犯罪所得，也已賠錢與少女達成和解，因此依《兒少性剝削防制條例》意圖營利協助使少年製造猥褻電子訊號、《刑法》販賣猥褻物品等罪輕判他2年4月徒刑。可上訴。

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