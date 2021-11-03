2021年全國中等學校田徑錦標賽3日至8日在苗栗縣登場，賽程6天，共有來自297校、2848名選手參賽，苗栗縣長徐耀昌在開幕致辭時表示，苗栗縣體育場剛整修完成，提供選手們能夠在最安全的競賽環境中表現最佳成績，期待來自全國的年輕田徑菁英挑戰自我，締造佳績。

苗栗縣長徐耀昌3日上午參加開幕式致辭。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2021年全國中等學校田徑錦標賽，3日起在新整修完畢的苗栗縣立體育場熱鬧登場，來自全國各地的近5千名師生，一早就擠滿體育場，旁邊停車場更是車滿為患，是自去年疫情爆發以來，難得見到的盛況。

來自全國各校2千8百多名選手，把握機會在場外熱身。（謝明俊攝）

縣長徐耀昌表示，指揮中心宣布11月2日至11月15日在室內外進行運動時，得免戴口罩，對於各位選手是一大福音，而縣府團隊向中央爭取1億元經費，全面翻修完成縣立體育場跑道、座椅與設施，打造符合國家級田徑場地，期待選手在比賽過程中享受嶄新的跑道與設施，並發揮個人實力，勇奪佳績再創個人新紀錄。

來自全國各校2千8百多名選手，把握機會在場外熱身。（謝明俊攝）

徐耀昌不忘替推銷苗栗旅遊，苗栗縣為配合中央振興五倍券，推出「苗栗旅遊節」，徐耀昌歡迎大家到苗栗比賽、旅遊之際，只要消費滿500元即可登錄序號參加抽獎，獎項包括加碼百萬休旅車、現金、電動機車、iPhone 13、總統套房等，把握機會抽大獎。

苗栗縣體育場花費1億元完成整修。（謝明俊攝）

中華民國田徑協會副理事長翟學電表示，感謝縣府團隊讓這次錦標賽有全新的場地與設備，而因應疫情今年是有史以來賽程最久的一次，先展開國中男女賽事，接著穿插高中賽事，希望全國選手在苗栗的好場地、好天氣可以創造好成績自我挑戰，展現田徑精神，勇於挑戰、戰勝自我。