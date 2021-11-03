元宇宙概念股近期發燒，繪圖晶片巨擘輝達（Nvidia）亦不例外，2日（周二）股價勁揚，帶動市值躍升，超越股神巴菲特的投資公司柏克夏海瑟威（Berkshire Hathaway），成為全美市值第七大企業。

輝達周二股價上漲2.2％至264.01美元，柏克夏股價走揚0.6％至287.93美元，據FactSet數據，前者市值約達6600億美元，高於後者的6524億美元。

輝達股價過去一年躍升一倍，十年來飆升7500％，柏克夏股價在過去一年勁升40％，十年來大漲270％。

就最近3個月來看，輝達股價勁升33.7％，同期標普500與費城半導體指數僅各漲5.6％、5.1％。

MarketWatch引述Dow Jones Market Knowledge數據顯示，與疫情爆發初期、2020年3月低點相比，輝達這段期間市值暴增5300億美元，增加幅度比英特爾、博通合計市值還多，幾乎等同一個台積電，後者市值5530億美元。

臉書母公司Meta Platforms決定大舉加碼資本支出發展元宇宙，聚焦人工智慧與和機器學習，提升對客戶服務，分析師認為這對輝達來說是一大利多，勢必會挹注輝達新事業以及Arista Networks。