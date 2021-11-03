前國防部長湯曜明今(3日)辭世，享壽84歲。湯歷任陸軍總司令、參謀總長及國防部長，終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，蔡英文總統也特別感念其在921震災期間，指揮督導國軍全力參與救助重建任務。但前總統陳水扁曾在2019年發表口述歷史回憶錄《堅持》，曾在書中提及2004年「七日柔性政變」之說，指出當時的國防部長湯曜明在3月19日槍擊案後3天，突然因眼疾要請辭，但當時凱道有群眾抗爭，政院先退回辭呈，湯隨後也說不辭了。此一事情也成為外界印象深刻的一件事。

總統府發言人張惇涵今表示，湯前部長終其一生皆為守護國家奮鬥不懈，足為國軍表率，也足為後世感念，也是總統國防政策的重要諮詢將領。總統於第一時間指示國防部，全力協助家屬後續治喪事宜，並盼望家屬節哀保重。

根據《中國時報》2019年5月6日的報導指出，當年湯曜明請辭，顯然是大動作，政院先退回辭呈，湯隨後也說不辭了。但湯又說要辭，並稱會做到5月20日，不過陳水扁心中已有氣就不慰留，因為不能接受湯的大動作。後來陳水扁還故意選擇與湯不合、出身海軍潛艦的參謀總長李傑當國防部長。據陳水扁透露，這段期間有人向他密報，有位退役將領去找李傑，希望李傑比照湯曜明稱病請辭，還要副總長也跟進，但李傑拒絕，後來李也證實此事，並寫成正式報告。

但該報導也指出，事實上陳水扁的「柔性政變說」是為了拉抬2004年底立委選情，拿情資主動爆料。唯當時軍中也有人不認同陳水扁說法，而「柔性政變說」對軍隊造成的傷害，撕裂軍種間互信，很長時間無法縫合。另外，因為陳水扁柔性政變說的情資，是來自何方，來自何人、是否遭誤導，以及事件真相，都還是一團未解之謎。