法務部及財團法人犯罪被害人保護協會今舉辦「110年度表揚推展犯罪被害人保護有功人士及團體大會」，表彰推展犯罪被害人保護工作的志工胡純寬等18人及團體「台中地檢署修復式司法推動小組委員會」，法務部長蔡清祥致詞時特別感謝每位得獎者多年來不辭辛勞、不求回報的付出，使得被害人及其家屬的人生重新燃起希望，並希望藉由表揚活動，讓更多人投入保護犯罪被害的工作。

18名得獎人及得獎事蹟：6位犯保志工胡純寬、李素真、洪秀英、顏子滎、謝淑麗、黃仁旺，他們以無償、無私，且長期關懷與陪伴個案，協助被害人及其家屬度過難關。

松山警分局家庭暴力防治官楊峻豪、婦女救援基金會執行長杜瑛秋、台北市政府社會局督導陳曉梅，3人在兒少、性侵害及家暴被害人通報或保護服務之執行等業務投注多年心力，對於性侵害、家暴及兒少被害人服務貢獻良多。

另家庭暴力防治官李柏震、外事巡官林立揚，2人身為人民保母，即時給予被害人協助、權益告知，並協助轉介、通報相關社福機關或團體，使被害人及家屬獲得完善服務與協助；花羽庭則積極投入人口販運被害人安置庇護及協助，使被害人獲得及時的支持；諮商心理師許佳文，多次為重大兒虐、性侵害等兒少個案提供心理諮商，更致力於推廣兒少保護，努力為兒少權益發聲。

前犯保協會執行長、高檢署檢察官曾俊哲、台中地檢察署檢察官鄭珮琪、嘉義檢察署檢察事官黃晉展、台北地檢署檢察事務官賀文群5人，因盡力為犯罪被害人爭取相關權益而獲獎。

此外，今年犯保團體由「台中地檢署修復式司法推動小組委員會」得獎，該委員會多年來投入推動修復式司法、培訓種子教師與推廣到轄區內每件個案，提供被害人與被告對話機會，彌平原有之傷痕或修復彼此之關係，讓彼此都可以放下，迎向新生。

今天的表揚大會，特別邀請馨生歌手全世煌表演，他對於不幸因犯罪而被害的親人，化思念與悲慟，成為詞曲創作的動力，感動現場與會來賓。