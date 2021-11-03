前國防部長湯曜明於今日逝世，軍中聞及，至感哀悼。湯曜明生前受前總統李登輝及前國防部長蔣仲苓提拔，是第一位台籍參謀長與國防部長，其人治軍嚴明，但生活儉樸，深受長官信任與部屬愛戴。

湯曜明，台灣省台中縣人，生於民國二十七年十一月二十九日，於高中畢業後投考陸軍軍官學校第三十一期，並先後進入三軍大學陸軍指揮參謀學院六十三年年班、戰爭學院七六年班畢業。

湯曜明歷任排、連長、旅長、總隊長、實踐大學總教官、步兵第二二六師師長、四十三軍軍長、八軍團司令、陸軍總司令、參謀總總長，國防部長等職。湯曜明任事以身作則，思慮慎密，

湯曜明身處威權解構時代，當權時遇到政權輪替，在2000年總統大選投票結果出爐前，對全國發表演說表達軍人效忠新政府立場，陳水扁總統當選的第一時間表態支持，同時在陽明山的「草山會議」中，針對軍中將領有關「為誰而戰、為何而戰」疑慮等發言，以不過是換個人敬禮，要求軍隊接受選舉結果，效忠國家；無論是參謀總長或國防部長任內，湯曜明對陳總統的指示均全力貫徹，是位極具民主素養的軍事將領，也奠定文人領軍的制度。

2004年總統大選，湯曜明在藍綠壓力下，稱病請辭，自此即不問軍中事，過著退休生活。