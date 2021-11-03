網紅謝侑芯甜美外型加上豐滿E罩杯，曾就讀中臺科大護理系的她，畢業後也擔任護理師一職，因此被封為「護理系女神」、「天使網紅」，她也常在IG分享辣照，累積了78萬名粉絲追蹤，日前她曬出一系列比基尼辣照，比基尼的心機設計讓她火辣的南半球掉出，讓大批老司機暴動。

謝侑芯日前到泳池玩水，特別換上藍色綁帶比基尼，只見她胸前兩片遮羞處的下方多出一條線，整個南半球的圓弧狀見客，正好卡在繩子上，讓人看了血脈賁張，不僅如此，一雙纖細長腿和螞蟻腰一覽無遺，性感S曲線火辣指數破表。

謝侑芯也在文內開心表示：「喜歡陽光海邊還有比基尼，沒海邊游泳池也好。」卻有眼尖網友發現泳褲似乎卡住了一旁的綁帶，蝴蝶結的其中一條線被夾住，卡進神秘三角洲地帶，「有一條線卡進去了啦」、「三角洲地帶有突起」、「繩頭塞在褲子裡是什麼概念？」

貼文曝光不到一天，就引來超過2.1萬人按讚，不少網友都被辣翻，狂刷整排愛心，更紛紛直呼：「每天愛妳多一些」、「完美身材」、「非常美麗的比基尼身姿」、「太美了！」、「是妳都好」、「好漂亮&好兇的美女」、「好美哦」、「這件太猛了」。