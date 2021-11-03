近期有專家跳出來駁斥指揮中心說抗寄生蟲老藥伊維菌素（Ivermectin）無法治療、預防新冠肺炎的說法，認為伊維菌素對新冠肺炎療效佳，中央流行疫情指揮中心今天重申，目前證據不支持伊維菌素可治療或預防新冠，仍不建議民眾自行購買伊維菌素服用，避免發生危險。

指揮中心發言人莊人祥表示，專家委員會不定期都會對伊維菌素的療效進行審視，最近一次會議討論是在9月29日，根據WHO的治療指引以及多個研究，均認為該款寄生蟲用藥無法治療新冠肺炎。

莊人祥說，指揮中心審視國際文獻時發現，此藥用於治療新冠的相關臨床試驗研究證據力等極低，且部分研究論文被撤回，統整各分析結果顯示，目前證據不支持伊維菌素可用於治療或預防新冠肺炎。

莊人祥強調，WHO及歐美等多個具公信力之治療指引均不建議在臨床試驗之外的情境使用，為確保國人健康，此藥目前未納入我國診治指引之治療建議藥物，呼籲民眾切勿自行購買服用，以免發生危險。