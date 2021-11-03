外型甜美可愛的女星「涂珊」阿諾在演藝圈發展相當不錯，拍MV、接廣告也當主持人，並挑戰戲劇領域，而她的感情世界在4年前開花結果，與工程師老公Allen育有一女「丁香魚」，如今生活幸福的阿諾，透露過去情路上也曾遭遇暗流，交往過一任會家暴的恐怖情人，一言不合竟拿菸灰缸往她頭上砸，讓她嚇得連夜逃跑。

阿諾作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，表示自己大學時期某任男友，比她大1、2歲，就是個恐怖情人無誤，男方比自己早出社會，加上她沒什麼戀愛經驗，因此在這段關係中，她都讓男生主導，凡事男友說了算，甚至打工還被規定要在同一家餐廳裡，非常強勢。

面對男友的完全主導模式，阿諾也不是什麼都欣然接受，但有微詞時，男方總會以「我是為妳好」作為理由，幫她決定好所有的事情，某次兩人因為工作的事情意見不合，直接在店裡吵了起來，阿諾怒吐怨氣：「每次都說為我好，然後你現在又要來罵我」，沒想到男友聽了整個飆起來，大罵：「妳怎麼頂嘴咧！」。

就在怒罵阿諾怎麼可以頂嘴之後，男方也有了肢體動作，隨手拿起一旁的菸灰缸朝著阿諾頭部位置砸來，還好沒有打中，砸在她旁邊的牆壁上，力道之大，菸灰缸直接爆裂碎了一地，有些碎片還噴到她身上，阿諾表示她當下真的嚇到，冒出一身冷汗，當下就逃跑了，而男友追她到路上，還在大半夜當街大喊她的名字，讓阿諾真心嚇壞，之後果斷分手。