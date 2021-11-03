李國毅飾演天才外科醫生，也是饒舌歌手。（中天綜合台提供）

孟耿如拍《麻醉風暴2》時拍到掛彩。（中天綜合台提供）

2018年以10項入圍金鐘的口碑好劇《麻醉風暴2》，4日起在中天綜合台播出，演員陣容延續第一季原班人馬黃健瑋、許瑋甯、吳慷仁，第二季時加入新角色李國毅及孟耿如，實力派的卡司同台飆戲激盪新火花。《麻醉2》劇情以「Never Give Up」為主軸，故事圍繞著醫療體制及媒體亂象等議題，反映出現有社會存在的醫病問題，是一部引人省思的優良醫療劇。

《麻醉風暴2》耗資6000多萬拍攝，對拍攝場景十分講究，像是黃健瑋飾演的主角蕭政勳劇中當過醫療戰地醫生，為呈現真實性，劇組遠赴約旦取景，也因拍攝環境凶險，他透露為此行程特別調高保險額度，還寫好遺書，出發前的心情相當沉重。除海外場景，《麻醉2》其實也呈現許多台灣美景，像是其中一幕許瑋甯在尾聲的感情戲，就是到高雄壽山取景，身旁的海景及金黃色落日，再加上演員精湛的演技，感情層層堆疊，表達出對另一伴無盡的思念，賺人熱淚。

主角之一的李國毅去年與交往多年的甘煖琳（橘子）秘密結婚，日前女兒剛出生升格人父，他在《麻醉風暴2》飾演不按牌理出牌的天才醫生熊森，晚上則變身饒舌歌手，作為年輕世代的代表，直接反映出對於舊醫療體制的不滿與衝突，無論是醫療知識或唱饒舌，對李國毅來說都是頗具難度的全新挑戰。為詮釋該角色，他也做足準備，「開拍前幾個月就推掉其他外務工作了，專心把自己投入在角色學習裡，殺青後也發現自己更享受在舞台上唱歌的感覺，面對工作或生活上的突發狀況也比以前更能冷靜面對處理。」他也因飾演醫生的角色內心有很多體悟：「希望透過這部戲讓觀眾更加體會醫護人員的辛苦，尤其在這疫情的時期感觸更為深刻！」

回憶拍攝過程，李國毅印象最深刻的是捷運爆炸那場，「當時是在試營運的機場捷運實景拍攝，美術逼真、身歷其境，靠著大家一起完成爆破，大批人馬竄逃傷亡等困難度很高的畫面，拍攝過程所有人都很緊繃，當時孟耿如還因爆破戲而受傷進醫院！」這場戲也是台劇首度在大眾運輸系統裡進行大型公安事件的拍攝，堪為一大突破！《麻醉風暴2》4日起每周一至周五晚間8點在中天綜合台播出。