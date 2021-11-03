佛光山惠中寺響應國際佛光會中華總會發起的「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，2日帶著精心製作的蔬食餐盒到台中市警察局第三分局慰勞辛苦的警察人員。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中的佛光山惠中寺於2日中午來到警三分局，帶著精心製作的蔬食餐盒慰勞辛苦的警察人員，為第三分局的員警補足元氣及體力，這些來自社會各界的資源與愛心，也讓平時忙於勤務的員警們備感溫馨。

佛光山惠中寺響應國際佛光會中華總會發起的「e起復蔬、全民相挺」公益計畫，於110年11月2日中午由佛光山惠中寺監院如瑄法師、市政顧問林霈涵、佛光山慈悲社會福利基金會中區執行長陳碧月、友愛服務隊台中市隊長林應及中區協會第二督導區督導長邱淑惠等人帶領著數名義工，將惠中寺滴水坊所製作的新鮮蔬食餐盒，送到台中市政府警察局第三分局，以具體行動力挺辛勞的警察人員，除了感謝員警對於維護社會治安、交通及為民服務所做的努力外，同時也慰勞同仁們這段日子以來協助防疫的辛勞。

警察同仁日日夜夜在外奔波，常常用餐時間都是狼吞虎嚥、速戰速決，這次能夠收到佛光山惠中寺精心烹調的蔬食餐盒，大家都感到十分窩心，而且菜色養生又美味，每個吃到的員警都豎起大姆指說讚！

第三分局分局長張則誠代表全體同仁接受來自社會的溫馨，並回贈感謝狀感謝各界對警察工作的支持，張分局長也勉勵同仁保持初衷，對於轄區治安及交安戮力以赴，打造轄區安居樂業的環境，以回應來自民眾的無私大愛。