今天在MLB場上勇士以7：0擊退太空人，拿下睽違26年的世界大賽冠軍，而他們在慶祝的同時，想必另一方相當落寞，2017年拿過世界大賽金盃的太空人無緣隊史第2冠，最悲情的人物莫屬他們在2020年找來的新教練貝克(Dusty Baker)，高齡72歲的他執教24年(例行賽1987勝)仍未拿下冠軍，他在賽後也直呼好心痛。

.@astros Manager Dusty Baker was all class after coming up short in the World Series again. pic.twitter.com/v5IS7pzPUS — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 3 2021

太空人因作弊風波開除辛屈(A.J. Hinch)，2020年找來貝克擔任總教練，貝克來頭可不小，曾3度獲選國聯年度最佳教頭，但在今天無緣金盃後，他投身教練職24年都與冠軍擦身而過，他1993到2002年執教巨人，02年率巨人拿下國聯分區冠軍，但世界大賽7戰敗給天使，與冠軍只有1戰之隔。

2003到2006年他執教小熊，首年率隊打進國聯冠軍賽，但也遺憾出局，接著2018到2013年執教紅人，其中10和13年打進季後賽，但皆在首輪出局，2016年接下國民總教練，連兩季帶隊拿下國聯東區例行賽冠軍，季後賽仍是一輪遊，更難過的是國民在2019年成功拿下世界大賽冠軍，當時貝克已離開。

而來到太空人第二年就率隊重返世界大賽舞台，但最後還是以2：4敗北，生涯多次接近世界大賽冠軍的他想必非常難受，他受訪提到：「是的，這很難受，但你知道必須繼續努力，這會讓你明年有更強大動力，現在是很難接受這個事實，但這終將會過去，是的，這的確非常痛。」

貝克年輕時也當過球員，1968年踏入聯盟，分別效力過勇士、道奇、巨人、運動家，生涯敲出242支全壘打、1013分打點，打擊率.278。1981、1982年入選明星賽，1977年獲國聯冠軍賽MVP，1981年以球員身份拿下世界大賽冠軍，得過1次金手套、2次銀棒獎，1986年在運動家退休。