中央推出的振興五倍券10月8日上路，許多縣市紛紛加碼祭優惠，但台北市加碼方案「台北熊好券」延宕近1個月還在卡關，墊付案慘遭5度暫擱，11月3日市議會中午啟動政黨協商，會後決議維持原附帶決議，讓熊好券中的市集和響購券預算通過。

台北熊好券分為住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券5種，原訂9月22日進行意願登記、10月8日抽籤，卻因預算程序爭議等問題展延至今，導致抽籤時程遙遙無期。

上周進行審議時，部分議員對財建委員會所做的4項附帶決議有意見，包括規定北市府持股超過50％公司，不得參與熊好券振興活動，衝擊台北捷運公司攤商，因此建議刪除此項附帶決議，以及台北市長柯文哲應在二讀會前向議員和市民正式道歉。

在今日二讀會開始前，眾議員於中午進行政黨協商，但過程相當平和，約莫花30分鐘就達成共識，按熊好券原先審查意見通過，不刪除4項附帶決議。北市副市長黃珊珊受訪表示，主要是解釋只有捷運公司有開發票的店家受影響，其他站內店家則不會，相信下午很順利。

媒體追問，倘若下午二讀會通過，熊好券是否有機會趕在這周五抽獎？黃珊珊則說，北市府都已準備好了，預計由台北市秘書長陳志銘開會討論後公告周知。