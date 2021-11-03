天氣轉冷，不少人開始進補，但有民眾吃了養生大補鍋後出現大顆疔瘡、睡不好頻作夢，看中醫才發現居然是吃太補！奇美醫學中心中醫部總醫師梁祐爾說，民眾常誤以為天氣冷就應大量溫補禦寒，但現代人營養過剩、忙碌、少運動，體內常鬱熱，她提醒，冬令溫補要循序漸進和對症進補，避免越補越虛。

11月7日是「立冬」，鑑於不少民眾也這時候會開始食用薑母鴨、燒酒雞、麻油雞、羊肉爐、藥燉排骨、十全大補等補品，但同一道藥膳，有人吃後覺得滋補，有些人卻會吃出毛病，梁祐爾說，冬季人體消化機能活躍，胃液分泌增加、食量大增，最適合飲食調理，但切記盲目進補。

梁祐爾說，門診有位病患因有甲狀腺腫瘤病史，長期接受中醫調養，最近臉部及臀部皮膚出現多顆疔瘡、睡眠品質不佳，深入詢問發現是吃太補。

她強調，消化好，才有利於營養吸收，否則補了只是加重胃腸系統負擔，甚至產生腹脹、胃痛、拉肚子等不適，而低溫會刺激胃酸，但胃部蠕動反而減緩，食物易積滯，對於平常消化不良或食慾不振者，恢復胃腸功能是冬天進補重點。

但她也說，有2類體質民眾進補必須謹慎，分別是體瘦、長期晚睡、大便偏乾、容易皮膚過敏或長痘痘、身體常覺燥熱，舌頭細瘦加上舌色紅、舌面有裂紋，屬於中醫「陰虛有熱」；或是肥胖、飲食油膩、臉容易出油、身體困重痠重、大便軟黏，舌頭形狀胖而舌苔厚，屬於「痰溼內盛」體質，這兩類人可用清補、通補方式，選擇甘潤生津又好消化的食材。

她強調，冬令進補只是養生保健的一個面向，中醫講究天人相應，還是需要注意保暖避寒、休養生息，適當運動鍛鍊和腦力活動，並注意調整好飲食消化，才有益於養生。