指揮中心昨天表示，將來鬆綁邊境可望從短期商務開始，擬改回5加9的檢疫模式，但衛福部長陳時中今天卻指出，目前無相關規劃。中央流行疫情指揮中心今天指出，由於春節返台民眾比預期多，短期商務鬆綁不可能在春節實施，昨天只是還原過去鬆綁的案例，一切依部長所說為主。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天會提出短期商務可望鬆綁，只是舉過去開放的案例向外界說明，至於未來要不要做，還是要看疫情發展而定，可以確定的是，農曆春節不太可能實施，因為要返台的人比預期多很多。