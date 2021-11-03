春節短期商務鬆綁無望 指揮中心：返台人比預期多 14:452021/11/03 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心表示由於春節返台民眾比預期多，短期商務鬆綁不可能在春節實施。（圖／示意圖，記者陳麒全攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 指揮中心昨天表示，將來鬆綁邊境可望從短期商務開始，擬改回5加9的檢疫模式，但衛福部長陳時中今天卻指出，目前無相關規劃。中央流行疫情指揮中心今天指出，由於春節返台民眾比預期多，短期商務鬆綁不可能在春節實施，昨天只是還原過去鬆綁的案例，一切依部長所說為主。 指揮中心發言人莊人祥表示，昨天會提出短期商務可望鬆綁，只是舉過去開放的案例向外界說明，至於未來要不要做，還是要看疫情發展而定，可以確定的是，農曆春節不太可能實施，因為要返台的人比預期多很多。 指揮中心鬆口 商務旅遊 有望提早開放 春節返台防疫旅館量能吃緊 交通部備合意短租機制 #鬆綁 #短期商務 #指揮中心 #預期 #春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－強勢股漲多震盪 短期低接不追高 04:102021/11/03 證券．權證 股價指數期貨贏家專欄－Nasdaq100期道瓊期 多空配對 04:102021/11/03 證券．權證 富邦金控董座太太傳確診 同被匡列另5人健康狀況受關注 13:202021/11/03 財經 專家：陸貨幣寬鬆空間有限 04:102021/11/03 全球財經 東吳大學推出反駭客養成計畫 模擬網路攻防戰超逼真 12:592021/11/03 生活 12月中「這措施微鬆綁」 醫示警：大家要小心 08:072021/11/03 生活 《熱門族群》DRAM短期修正幅度不大 南亞科、華邦電向上 12:162021/11/03 財經 春節返台日均4萬人 陳時中坦言「低估了」重啟移工來台恐受阻 10:382021/11/03 生活 蝴蝶效應 恒大危機恐掀資產甩賣潮 04:102021/11/03 全球財經 像買最好iPhone！醫揭混打保護力：打mRNA疫苗就對了 10:152021/11/03 生活 邊境開放將首選商務客 5＋9檢疫 04:102021/11/03 生活新聞 生活熱門新聞 印度神童又預言 點名7大駭人危機 這些國家半年內難逃 - 生活 孕婦打完2劑莫德納 嬰兒出生1天凝血異常死亡 - 生活 富邦金董座蔡明興太太突破性感染 羅一鈞曝Ct值 - 生活 六福村被《魷魚遊戲》攻陷 在地人無奈吐心聲 - 生活 全聯即期品打折超省錢？他揭「暗黑真相」網驚：心好痛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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