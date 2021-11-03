民進黨備戰2022地方選舉，今中執會將處理「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」，擬直接徵召六都和非執政縣市市長人選；堅持走初選機制的正國會中常委陳茂松今憤而缺席中執會，他多次用「王八蛋」痛批民進黨祕書長林錫耀。（曾薏蘋攝）

民進黨備戰2022地方選舉，今中執會將處理「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案」，擬直接徵召六都和非執政縣市市長人選；堅持走初選機制的正國會中常委陳茂松今憤而缺席中執會，他多次用「王八蛋」痛批民進黨祕書長林錫耀，瞞上欺下、更疾呼「民進黨內民主已經被沒收」。

陳茂松今沒有出席中執會不願背書，直接在黨中央一樓受訪，他說，「今天不用在那邊（中執會）講，直接動作表達」。他說，這份提名條例版本是「我們祕書『掌』，掌握的「掌」，瞞上欺下做出來的，總統根本沒空去處理。

他說，半年多以來，說祕書長在各縣市約談，「但是有哪些縣市你已經答應人家，你就說嘛，但都不講，一定要堅持全部徵召，只剩下屏東跟基隆及新竹（是否合併）剩下1.9的人還不一定」。

他說，基隆跟屏東採初選，只剩下全國縣市人口2300萬人的5％，所以民進黨95％的黨員權益已經被沒收，「黨內民主已經被沒收」。

他還出示手上有15個黨部主委連署名單；他說，這些連署主委都在這，「他們要不要撤簽我不知道，因為現在還沒有人拿給我，現在若受到壓力要撤簽，也不是我的事，因為目前沒有人跟我說」。

他說，今天中執委說要生命捍衛民主，「但是現在民主已經被放在腳下踩，民主的精神跟價值在哪裡？若這樣處理，那你們睡得著嗎？會不會做惡夢？」下週全代會若再不協調，全代會還有更大動作。

他也說，一開始天下無敵的祕書長就想引導成派系鬥爭，「是說黃偉哲怕郭信良挑戰？」「我們正國會每一個縣市大家都可以按照初選，為什麼一定要說是派系爭」，「祕書長是王八蛋，可以這樣搞嗎？這祕書長我不屑、不要臉」。

他指出，民進黨的提名條例已經十幾年，也曾經政黨輪替，但是為什麼不用，每年都要來，若覺得不好可以修，現在卻要全部徵召，「王八蛋，每次講都要引導派系鬥爭，瞞著主席，瞞上欺下，這個祕書長是王八蛋」。

他表示，尊重主席，主席的智慧，「主席的四大堅持（國慶演說）我也很支持，但是主席國是如麻，沒空，下面有人亂搞」。