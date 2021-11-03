桃園市桃園區中平里1名租客在房內輕生，居民人心惶惶。為此里長顏秀錦決定辦「送煞」儀式，不料卻被網友誤會成「送肉粽」，顏電話接不完。她強調，儀式在屋內舉辦，是擔心法師繩子、樑帶上車時會遇到居民，才貼公告提醒約10戶民眾注意。

顏秀錦表示，該租客在屋內輕生，先募款幫租客做後事。但居民都很害怕，人心惶惶，擔心該房子變成鬼屋。她才決定辦「送煞」儀式。且儀式都在屋內舉行，只有結尾才會到外面。雖然只有短短一下子，但是怕「八字」較輕的居民「煞到」，才會在該巷子約10住戶貼公告提醒。

顏說，不知道是誰將告示拍下上傳臉書、批踢踢，她電話幾乎接不完，甚至桃園後站都有民眾關心。顏強調，因並非是「送肉粽」儀式，只有該處10戶「可能」受到影響，其他區域民眾不需擔心。

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