藻礁公投將於下月見真章，觀音在地議員3日直指鄉親都不反對藻礁，都是外部團體操弄，桃園市長鄭文燦感謝觀音鄉親，雖然沒有發聲但卻是保護藻礁的主力，強調公投不該成為假訊息戰場，大家都珍愛藻礁，但不要把民眾良善願望導向走回核電或燃煤的老路，批藍主張恢復核電或燃煤都是傷害台灣，天然氣才是邁向綠能前唯一方案。

「拜託不要再燒煤炭了！」觀音在地民進黨籍議員郭蔡美英3日質詢憂心忡忡，直指觀音鄉親都不反對藻礁，都是外部團體操弄，藻礁如今成了全國議題，擔憂萬一公投失敗恐恢復明火發電，釀更大公害，呼籲鄭文燦全力釋疑。

「政府的努力不該被抹煞成藻礁破壞者！」鄭文燦說，馬英九總統在2015年時決定核四封存，同年核定中油三接投資計畫，當時藍營縣長跟6藍委都沒反對，經濟部長還來拜託他支持，他堅持一定要通過環評，蔡英文總統上任後展魄力改為離岸接收，土地使用的面積也從原本232公頃大潭海岸縮減到剩下23公頃，且都是已開發區，還外推更廣，雖然要多花好幾百億，但卻是真正在保護藻礁，卻被部分環保人士顛倒是非。

鄭文燦說，保護藻礁是我們的責任，也做得比過去多非常多，環保局努力稽查，7年來針對藻礁汙染源罰款超過3億元、勒令停工18間，桃園也成立16個海岸巡護志工隊、5個環保潛水隊，2個環保艦隊超過96艘船，將近1000人的志工，觀音鄉親雖然沒有發出聲音，但才是保護藻礁的主力，也讓藻礁生態比以前更豐富，喊話中油和台電要珍惜觀音鄉親的支持，承擔建設，未來三接冷能要開發成海洋科技園區，引進龍膽石斑跟龍蝦，推行低溫養殖海產，發展桃科第三期，增加地方就業機會。

「如果能源轉型沒有成功，不但會造成缺電危機，台灣高科技也會停止投資！」鄭文燦直言，若公投順利通過，三接無法進行，綠能現僅20％，恐回到燒煤燒油時代，或是藍營主張的恢復核電，對台灣是很大的傷害，畢竟台灣小，燒煤或核電的風險都太大，強調用電是現實又嚴肅的問題，不可能要供電不要電廠，珍愛藻礁大家都贊成，是良善願望，大家也都盡最大力量在保護藻礁，重申天然氣是朝向綠能前唯一方案，「不要把民眾良善願望，導向走回核電或燃煤的老路！」