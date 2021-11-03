立冬將至，本周氣溫將下探14度，全家(5903）搶火鍋商機，推出逾70款湯底、千項商品，並搭配「火鍋地圖」新服務，一指可查各店火鍋商品與庫存量，可望帶動相關品類業績翻倍成長。

「全家」此次推出超過70款名店、特色湯底應戰，包括獨家的永豐餘川味麻辣鍋、石頭火鍋、胡椒豬肚鍋，鮮乳坊的鮮奶鍋湯底及四平小館的酸菜白肉鍋，且獨家發售加拿大波士頓活龍蝦。

台灣整體火鍋市場年產值上看400億元，而根據尼爾森調查，消費者選擇便利性高、商品多樣性的連鎖通路來採購火鍋商品的比例逐年提升。全家便利商店自即日起推出「即興開鍋」火鍋季活動，集合實體店舖、型錄預購及線上「全家行動購」網路商城、「全+1」Line社群電商平台、app隨買預約取等多元渠道，推出常溫湯底、冷凍湯組、生鮮肉品、有機蔬菜等近千項火鍋商品應戰。

即日起至111年2月22日止，推出購買火鍋季型錄預購指定商品享任選兩件95折、店舖指定商品享任選三件88折雙重優惠，可望帶動相關品類業績翻倍成長。