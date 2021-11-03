儘管前一日參議員曼欽（Joe Manchin）才表態可能不會支持，但美國總統拜登提出的「重建美好未來」（Build Back Better）方案周二出現了令人振奮的新突破，近期內可望在眾議院進入全院表決。

拜登上周公布規模1.75兆美元的社會支出和氣候變遷法案框架，並表示有信心每一位民主黨參議員都會支持這項名為「重建美好未來」，不過，具有影響力的民主黨參議員曼欽卻拒絕承諾支持該法案。周二民主黨人仍在努力完成該法案的協商。

但另一方面，該法案在眾議院的一連串停停走走的閉門協商後，終於出現了向前推進的跡象。

大權在握的眾議院程序委員會（House Rules Committee）主席、民主黨眾議員Jim McGovern向記者表示，拜登的「重建美好未來」法案可能已準備好進入該委員會的程序，並將在本周送交眾議院全院表決。在談到可能的時間點時，McGovern表示：「不是今天，但或許是明天」。

此外，民主黨表示，在處方藥定價，以及被稱為「SALT」的放寬州和地方稅負抵減額度這兩個具爭議性的項目上已經取得進展。這兩大項目一直是該社會支出和氣候變遷法案停滯不前的癥結所在。

根據上周公布的法案框架，這項1.75兆美元的方案包括5550億美元的清潔能源稅負抵減、公司買回股票的庫藏股稅率1%、對獲利超過10億美元的美國企業課徵15%的最低公司稅率、為期6年的3到4歲兒童免費學前教育等措施，但不包括允許美國政府協商處方藥價格以降低藥價、帶薪的家庭照顧假、「億萬富豪稅」，以及「SALT」提案。

參議院多數黨領袖舒默周二在記者會上表示，民主黨已經達成一項降低處方藥價的協議。

眾議院民主黨人在舉行一場閉門會議後，數位眾議員透露議長佩洛西可能尋求最快在周四就讓眾議院一併通過規模1兆美元、已獲兩黨支持的大基建方案和1.75兆美元的「重建美好未來」。由於還有一些問題尚未擺平，眾院能否在這麼趕的時間內通過兩大歷史性的經濟法案仍有待觀察。美國參議院已經在今年夏天表決通過1兆美元的大規模基建法案。