馬來西亞AirAsia航空於3日表示，業務考量下，正與歐洲的空中巴士商議，看是否要把之前的部分訂單，改下給這種由原廠生產，並非改裝的A321neo型貨機。

因AirAsia曾向空巴採購362架A321neo窄體客機，現在疫情雖已降溫，但年關將近下，載客量很難一下就回到疫前水平。據悉，經整體營運考量後，AirAsia才想把這大單內的部分客機數量改成貨機交貨。

AirAsia指出，自己在衡量過航程以及裝載等因素，空巴的A321neo是很不錯的選擇。AirAsia似乎很中意貨機使用A321neo來飛，但要做為客機的話，AirAsia卻語帶保留。至於空巴，並沒有馬上以予置評。

航空產業網站Leeham News在8月時報導過，空中巴士正在試探客戶群，對A321neo新型貨機的接受度如何。不過，迄今尚未傳出任何相關的商業合作計畫。