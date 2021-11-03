「花蓮縣原住民族聯合豐年節」將於11月19日至21日在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行。（楊亞璇攝）

「花蓮縣原住民族聯合豐年節」將於11月19日至21日在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行。（楊亞璇攝）

「花蓮縣原住民族聯合豐年節」將於11月19日至21日在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行。（楊亞璇攝）

花蓮縣政府3日舉行記者會宣布「花蓮縣原住民族聯合豐年節」將於11月19日至21日在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行，並揭曉今年的大會舞曲「一曲愛海洋」，除三個夜晚的精彩表演，現場也將邀請100個攤位展售區，推廣手工藝、美食、農特產。花蓮縣長徐榛蔚邀請全國民眾來花蓮參加一年一度盛會。

徐榛蔚3日身披情人袋，帶領阿美族勇士向全國鄉親報信息，以及大會舞表演「一曲愛海洋」，為豐年祭接開序幕。今年大會舞曲「一曲愛海洋」由阿美族人吳耀福作詞作曲，歌詞優美、節奏輕快，歌名除代表它是一首歌（一曲）外，也是原住民口中常說「一曲一曲」（一起一起）的原式幽默。

豐年節將展現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、賽德克族等花蓮原住民族群，也邀集最具特色的手工藝、美食、農特產等100個攤位，推廣部落文化。除三個夜晚的精彩表演，還有大會舞千人共舞活動。活動採線上預約報名，報名審核通過後將發送簡訊，民眾需實名制入場。

「花蓮準備好了！」徐榛蔚說，若沒有來一次花蓮參加聯合豐年節，這輩子可能會有很多遺憾，原住民族生活、環境、文化令人耳目一新，在疫情下大家心情非常焦慮，歡迎來花蓮放鬆心靈，千萬要將這3天預定起來，與原住民舞一場，到部落、山間、海洋，泡溫泉、躺在沙灘看星空。

立委傅崐萁致詞表示，每年7月到9月花蓮都有126個部落豐年祭，面對炎炎夏日，跑下來至少要瘦4到5公斤，他笑稱這就是他今年比較胖的原因；這幾個月大家都悶壞，這次花蓮出發走向全國，他正全力讓觀光業復甦，大家在都市塵囂競逐非常疲憊，花蓮有大山大海，還有祖靈保佑，歡迎大家來充電，走進部落認識歷史、文化、音樂，有很多豐富的寶藏。