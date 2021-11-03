高雄40歲史姓男子不滿許姓前女友分手後另結新歡，還常被許女新任徐姓男友嗆聲，史男和吳姓友人相約到許女家討顏面，未料，雙方在電梯口狹路相逢，史竟掏槍朝許女、徐男射擊，子彈貫穿電梯門，射中徐男右臂，幸虧送醫後無礙，史男遭逮後，警方在他的車上查獲大批槍枝及子彈，雄檢偵結後依殺人未遂等罪將史、吳起訴。

檢警調查發現，史男與許女曾是男女朋友交往6年，去年雙方因為金錢問題分手後，許女在工作上結識徐男，且產生曖昧關係，目前已是情侶，由於史男不滿前女友另結新歡，徐男又曾多次向史男嗆聲，讓史男相當憤怒，雙方因而也結下樑子。

今年9月9日深夜，史男及吳男相約吃薑母鴨，黃湯下肚後，2人臨時起意前往許女租屋處談判，史男、吳男抵達後，恰巧見到徐男與許女準備搭乘電梯下樓外出，史男醋勁大發，竟對著電梯內的徐男開槍，子彈先貫穿電梯門後，擊中徐男右手臂，幸虧僅是擦傷，送醫後並無大礙。

案發後，徐男及許女立即搭乘電梯至地下室躲藏，而史男則攜槍逃逸，警方到場時，在現場發現1顆彈殼及彈孔，警方立即成立專案小組，不到12小時就在大樹區一處民宅逮到史男，並在他的車上查扣改造手槍3枝、改造霰彈槍1枝、9mm子彈199顆、45口徑子彈33顆、霰彈21顆等證物。

史男遭逮後坦承犯行，並稱這批槍枝及彈藥是在大寮區替死去的友人整理遺物時發現，便將其帶回保管，雄檢考量該案對社會治安情節影響重大，依殺人未遂罪起訴史男、吳男，並建請法官對史男從重量刑。史男3日送審高雄地方法院，法官審理後裁定續押。