Karma 🙏🙏 pic.twitter.com/AzduZTqXH6 — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 31 2021

印度林務局（IFS）官員南達（Susanta Nanda）近日在推特上分享一段讓觀眾拳頭都硬起來的影片；影片中1名印度男子殘忍地揪著1隻白狗的耳朵向上拉起，痛得這隻狗當場連連哀嚎。然而，暴徒卻無動於衷、持續施暴。這時，一旁看不下去的母牛爆衝上前，當場將該男子撞倒於地並用牛角不斷地牴觸惡徒。

英國《每日星報》2日報導，這名身分不明的男子揪住白狗的雙耳，隨即向空中拉起。被猛力拉起的狗狗前腳凌空，不安與劇痛讓牠痛的大叫。孰料男子完全沒有憐憫與鬆手之意，持續揪著可憐的狗不放。

或許男子脫序的行動連牛都無法忍受，這時一頭母牛自一旁衝上將惡人撞得向後跌坐於地；隨後母牛不停地用牛角拼命牴觸惡徒，並用前肢踐踏、制裁這位混蛋。影片到此就中斷，不知道正義的母牛之後是不是又被一頓毒打。

南達在推文上標註「業力引爆」，而這則貼文觀看次數已破3.8萬，至少2萬人點愛心。

一名粉絲寫道，「雖然他很痛苦，但母牛根本沒傷害他」。另有人表示，「動物展現的善意恰好是人類所缺乏的，我們如何帶來改變？」還有人寫道，「人類忙著拍影片，只有1隻動物理解另1隻動物並伸手援助」；「與其他動物相比，母牛的情感更為豐富」。

專家指出，牛在感受到威脅時恐攻擊人。如果是奶牛，為了保護小牛可能會將狗視為掠食者，或攻擊人類。因此，如果遛狗時碰到牛攻擊，建議鬆開狗的牽繩，這樣一方面狗可以順利逃走，另一方面可以分散牛的注意力。