近百年歷史的古蹟、同時是全國僅存的紅磚造武道場建築的新竹中學劍道館已修復完成，3日重新啟用。（陳育賢攝）

近1世紀歷史的市定古蹟、新竹中學「劍道館」因年久失修，市府特別向中央爭取3000餘萬整修，將這棟全國僅存的紅磚造武道場建築，同時也是現存武道場中唯一的洋式建築修復，重生的劍道館3日重新啟用。

市府指出，竹中劍道館原為日據時期的武道場，因新竹中學校的劍道隊聞名全台，因此後來通稱武道場為劍道館，許多昔日在此揮劍的少年，如今已是社會各階層的精英。之後該棟建物也陸續做為圖書館、宿舍、班級教室、合作社、社團室等多方用途，承載不同世代竹中人求學時期的美好記憶。

過去，校方曾一度為了要興建音樂館，被迫要拆除劍道館，所幸經校友四處陳情，指定為市定古蹟，才終得以存留下來，現已傳成一段佳話。

副市長沈慧虹表示，新竹中學劍道館是於1926年興建，至今已有95年歷史，是校內保留下來最古老的建築，為日據時期大正年間的磚構公共建築，2001年為市府指定為市定古蹟後，2005年即完成古蹟調查研究及修復計畫。

但因修復經費沒有著落，10多年來遲遲未能動工修復，還好在校友、立委柯建銘的協助爭取下，獲得文化部文資局與國教署共計3338萬元經費補助，並於去年2月啟動修復工程，今年3月底已完工，未來竹中將活化做為多功能藝文展演中心，賦予老建築新生命。

文化局指出，竹中劍道館是台灣現存武道場中唯一採洋式建築的建物，其採用上等的檜木及杉木，為1棟磚造木構架的建築物，而其屋面為複折式，山牆面呈現尖形山峰，創造出高聳的感覺，又異於一般洋式建築的風格。

另，牆面為清水磚疊砌，並以仿西洋建築的扶壁作法，透過外凸的磚柱，將屋頂的重量傳遞至地面，由於磚柱承受屋頂的重量，磚柱間的牆面可以開較大的窗戶，達到通風與採光的需求，也因為這樣的設計，才使得這棟建築物歷經多年仍可以保存的這麼完善。