橫山鄉某砂石廠非法佔用公私有地，棄置汙泥汙染環境的空拍圖。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

橫山鄉某砂石廠非法佔用公私有地掩理事業廢 棄物，檢警現場開挖。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

在新竹縣橫山鄉油羅溪旁某砂石場的王姓負責人和周姓現場管理人等13人，假藉經營砂石場為名，違法佔用公有和私有土地，棄置污泥並非法掩埋廢玻璃纖維粉等廢棄物被查獲，新竹地檢署偵查終結，依違反廢棄物清理法等罪嫌，提起公訴。請法院就其所犯各罪從重量處徒刑，併科罰金8000萬元。

檢方指出，王、周等人從2019年2月起，假藉經營砂石場，實則違法佔用公私有地55筆，竊佔面積達8萬4千餘平方公尺，並將其中竊佔土地作為堆置、掩埋污泥、營建廢棄物、廢玻璃纖維粉等事業廢棄物，從中賺取利潤。

而該砂石場生產砂石過程中產生的無機性污泥，不得任意放流或棄置，王、周等人竟載至鄰近油羅溪畔河川地丟棄，導致摻有高分子凝結劑的無機性污泥，沿河坡崩落溢流至油羅溪及下游灌溉溝渠，致汙染環境，為掩飾犯行竟偽稱污泥已完成合法再利用。

同時，王男明知砂石場並無合法處理廢玻璃纖維粉產品的許可文件，與某科技公司廠長談妥每公噸補貼800元，指示周男直接棄置在砂石場壩台下方8至10公尺深處及鄰近土地上，並鋪設土石、級配掩人耳目，估計非法處理廢玻璃纖維粉達9345公噸。

檢方在偵辦期間，發現王男等人假籍整地，違法佔用位在桃園市大溪區1萬4千多平方公尺的國有土地，堆置掩埋土木或建築廢棄物混合物，並從中賺取鉅額處理費。查出犯罪所得達2億4500多萬元，檢察官在王男名下帳戶款項，向法院聲請扣押犯罪所得1163萬餘元。

檢方認王男和周男等被告犯竊佔、違反廢棄物清理法、非法清除處理廢棄物罪嫌，尤其王男長期經營砂石場，恣意在場區內土地、級配中掩埋含銅超標的廢玻璃纖維粉，竊佔鄰近河川地棄置無機性污泥，致油羅溪及下游秀湖村環境汙染嚴重。

王男為規避刑事偵查，巧立多間公司名目並安排員工及親友人頭擔任負責人，並將所得財產脫產隱匿，偵辦期間飾詞否認犯行，湮滅相關單據且運出摻有廢玻璃纖維粉的部分土石，顯然將周遭環境視作「免費產品」任意取用糟蹋，而不願清除、處理及堆置廢棄物及所造成環境污染結果，估算回覆原狀費用達11億餘元，犯後態度惡劣，請法院審理時定其應執行刑為有期徒刑8年及參酌刑法第58條後段規定，併科罰金8000萬元。